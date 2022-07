95.000 cas de Covid-19 ont été identifiés par jour en moyenne sur la semaine en France au 18 juillet. Il s'agit du septième jour consécutif de baisse, même si le nombre de contaminations reste élevé. Le pic de la septième vague semble donc passé. Une vague portée par le sous-variant d'Omicron BA.5, dont la caractéristique principale est sa forte contagiosité.

Dans son analyse de risque des variants du 15 juin, Santé Publique France indiquait que les signes cliniques les plus fréquents pour BA.4 et BA.5 étaient l'asthénie/fatigue (75,7%), la toux (58,3%), la fièvre (58,3%), les céphalées (52,1%) et l'écoulement nasal (50,7%), d'après une investigation sur 301 cas d'infections.

Mais un autre symptôme de ce sous-variant a été identifié par le Professeur Luke O'Neill, immunologiste au Trinity College de Dublin. Il s'agit de sueurs nocturnes, un symptôme déjà constaté chez les patients infectés par la souche originelle du variant Omicron. "Ce mélange de système immunitaire et de virus légèrement différent pourrait donner lieu à une maladie légèrement différente, les sueurs nocturnes étant assez étrangement une caractéristique", a déclaré Luke O'Neill dans le média britannique The Independent. Il est d'ailleurs précisé que ces sueurs nocturnes n'ont pas de lien avec les fortes chaleurs qui touchent une grande partie de l'Europe ces derniers jours.

