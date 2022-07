"L'heure est grave", a réagi Élisabeth Borne après l'annonce des résultats du vote. Dans la nuit du mardi au mercredi 13 juillet, l'article 2 du projet de loi sanitaire concernant le retour du passe sanitaire aux frontières a été rejeté par l'Assemblée nationale. Alors que le gouvernement n'a pas la majorité absolue, ce revers est-il un simple coup dur ou le premier d'une longue série ?

"C'est une remise en question de ce que fait le gouvernement", estime Benjamin Sportouch, selon qui "c'est aussi la preuve qu'il peut y avoir une opposition qui met en cause les projets du gouvernement". Le journaliste n'écarte pas le scénario de la répétition de ces couacs, car "dans les premiers mois, chacun sera dans une défense des programmes présidentiels et législatifs". Et si dans l'ère du compromis, des coalitions se forment, ces dernières ne se trouvent pas toujours, comme dans ce cas de figure avec Les Républicains.

"Au bout d'un moment, il va falloir entrer dans le dur", juge de son côté William Galibert. Pour le journaliste du service politique de RTL, il est nécessaire que la majorité entre dans la culture du compris et "voit ce qu'elle peut lâcher sur ses textes pour attirer vers elle des voix de droite et de gauche modérées". "Pour l'instant l'heure est grave, elle est surtout grave pour Élisabeth Borne et ses troupes", analyse-t-il.

