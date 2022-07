INVITÉ RTL - Coronavirus : "Il semblerait que nous atteignons le pic", indique François Braun

A-t-on atteint le pic de la 7e vague de coronavirus en France ? Cela pourrait être le cas, selon le ministre de la Santé François Braun, invité de RTL ce mercredi 13 juillet. "Il faut rester très prudent, mais il semblerait que nous atteignons probablement le pic, en tout cas l'augmentation se fait moins importante", a-t-il indiqué.

"On a l'impression que la courbe s'arrondit un petit peu, maintenant on ne sait pas si ça sera un long plateau prolongé ou si ça va descendre", poursuit le ministre. "Le principe du pic, c'est qu'il y a autant de contaminations avant qu'après", rappelle-t-il, en encourageant les Français à maintenir les gestes barrières et à se faire vacciner pour ceux qui sont éligibles.

Concernant le port du masque, le ministre ne souhaite pas le rendre obligatoire dans les transports. "Il est plus efficace sur le visage que dans la loi", affirme François Braun, qui estime que "les Français ont envie d'avoir un peu moins d'obligations". "Nous décidons de miser sur la responsabilité des Français, (...) à nous de convaincre par rapport à l'utilité du masque quand on est les uns sur les autres", conclut-il.

