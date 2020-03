Coronavirus : pourquoi les transports en commun ne sont pas suspendus

et Paul Turban

publié le 17/03/2020 à 10:03

Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 16 mars que "à partir de demain midi et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront drastiquement réduits".

Sur RTL, certains auditeurs s'étonnent que dans une telle période où la France se confine les transports urbains et interurbains circulent encore. Or, l'arrêt des transports en commun mettrait un terme à tous les déplacements, notamment ceux des personnels soignants qui n'ont pas tous une voiture.

Dans ce sens, Emmanuel Macron a rappelé que "seuls doivent demeurer les déplacements nécessaires". Dès ce lundi, le nombre de passagers baisse ce lundi 16 mars : il a diminué de moitié sur le réseau RATP.



À la SNCF, des dispositions ont été prises pour les TGV : les portillons d'accès aux quais sont ouverts et dans le train et il est suggéré de prendre une place loin des autres passagers, même si ce n'est pas votre place attribuée, quand cela est possible.