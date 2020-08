publié le 16/08/2020 à 23:57

Aux grands maux les grands remèdes. Un bar de la plage du Touquet, le "O'Safran", a fermé plus tôt que prévu samedi 15 août, à cause du non-respect des gestes-barrière et du port du masque chez les clients. Julien Krizek, le gérant du lieu, a pris la décision à 18h30, alors que 180 personnes se trouvaient dans l'établissement.

Ce n'était pas par peur d'une amende, mais pour protéger ses salariés, dit-il, frustré : "Mon sentiment, c'est de la colère. En tant que professionnels, on met en place des dispositifs pour respecter les réglementations. C'est une situation qui est compliquée, où on risque la fermeture pour non respect, ou de faire perdre leur emploi à nos salariés", explique-t-il.

Il dénonce le comportement irresponsable de certains clients "qui sont assez défiants face aux autorités, par inconscience, ou par insouciance, je ne sais pas. Une certaine frange de la population se sent au-dessus de la réglementation et même des rappels à l'ordre qu'on pouvait faire".

Le taux d'incidence en hausse chez les 20-29 ans

Pour autant, Julien Krizek ne regrette pas sa décision : "On a fait ce qu'il fallait pour que les équipes soient protégées, les autres clients aussi".

À noter le taux d'incidence, c'est-à-dire l'évolution du nombre de cas pour 100.000 habitants, augmente surtout chez les 20-29 ans. Parmi les 30.409 victimes de la COVID 19, 105 avaient moins de 44 ans.