publié le 27/05/2020

Eh non, ce n'est pas à Marseille ou à Nice qu'il y a le plus de soleil en ce printemps 2020 mais bien au nord de la France. Depuis le début du printemps météorologique à savoir le 1er mars, c'est la ville du Touquet dans le Pas-de-Calais qui a connu le plus d’ensoleillement avec pas moins de 728 heures.

Ces chiffres, relayés par le média local Les Échos du Touquet, ont été enregistrés par un héliographe. "Pour la première fois en 70 ans, une ville de la moitié nord sera sans doute en tête de l'ensoleillement sur une saison météorologique entière", a écrit sur Twitter Patrick Gallois, météorologue à Météo-France.

La région entière de la Côte d'Opale est donc en tête des régions les plus ensoleillées de France au printemps 2020 avec en mars 24% d’ensoleillement de plus que les normales saisonnières, 67% en avril et 43% en mai. Un soleil qui chasse la pluie puisque d'après le média local, il est tombé seulement 2,4 millimètres d’eau à Dunkerque et 3,6 mm au Touquet, soit 95 % de pluie de moins qu’habituellement.

