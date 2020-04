Martial You

Coronavirus : peut-on repousser le paiement du loyer quand on est au chômage partiel ?

et Capucine Trollion

publié le 08/04/2020 à 13:55

RTL est à votre écoute pendant cette période de confinement. Peut-on demander à son propriétaire de reporter le paiement de son loyer, ou de le baisser, lorsqu'on est en chômage partiel ? Une question posée par Agnès, une auditrice de RTL.

Il n'y aucune loi ou décret qui oblige un propriétaire à suspendre ou réduire les loyers pendant cette période de confinement. C'est différent pour les entreprises, qui ont eu, bien entendu, ce genre d'avantages.

D'abord, les pertes de salaires ne sont pas si énormes que cela pour les personnes qui sont en chômage partiel, elles vont toucher encore 84% de leurs salaires nets. Mais, cette perte peut précisément correspondre à une partie importante de votre loyer, puisqu'une personne qui gagne 2.000 euros, par exemple, cela va lui faire 320 euros en moins au chômage partiel chaque mois. Signalons quand même que beaucoup d'entreprises ont choisi de combler le salaire jusqu'à 100%.

Si vous êtes vraiment en difficulté, vous pouvez contacter votre propriétaire et lui demander d'aménager les paiements, en prélevant un peu moins en ce moment et un peu plus dans les prochains mois.