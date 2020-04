Coronavirus et confinement : la conciergerie des stars contrainte de s'adapter

publié le 08/04/2020 à 09:29

Le coronavirus n'épargne personne. Le confinement, c'est pour tout le monde. Pas de passe-droit pour les personnes fortunées. L'agence VIP des stars, première conciergerie haut de gamme, est bien obligée de faire barrage à certaines demandes parfois bien particulières.

Située place Vendôme, cette conciergerie s'adresse à 150 VIP : stars du foot européen, comédiens, hommes d'affaires… Avec la crise du coronavirus, des demandes loufoques et illégales ont toutes été refusées par Jérémy Vosse, PDG chez Premium Conciergerie, et sa quinzaine de collaborateurs.

"Des clients nous ont demandé de faire livrer des animaux par La Poste, ce n'est pas possible. Parce qu'ils se sentaient seuls… Des clients nous ont dit 'écoute il n'y a pas moyen de trouver un avion, quelque chose, pour me sortir de mon lieu d'habitation ? La voiture ou un avion, la nuit, tu crois qu'il y a moyen ?' Non non il n'y a pas moyen en fait parce que la loi est vraie pour tout le monde", raconte-t-il.

Les sportifs sollicitent davantage la conciergerie

Les cordonniers étant les plus mal chaussés, les sportifs sont en quête de leurs outils. "Il nous a fallu trouver des tapis de course. On a expédié du matériel sportif dans toute l'Europe. Beaucoup d'hôtels ont des salles de sport. On a demandé à nos partenaires hôteliers de nous prêter, louer ou de nous vendre du matériel sportif pour que nous puissions en envoyer chez nos clients."

Les demandes s'adaptent aussi à la crise sanitaire : "On a passé beaucoup de jours et beaucoup d'appels aux quatre coins du monde pour essayer de trouver quelques masques pour dépanner nos membres. On a trouvé des masques. Comme monsieur et madame tout le monde, qui a fait une, deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze pharmacies… pour finir par en trouver. On a fait la même chose."

Pour un droit d'entrée de 4.800 euros et sans limite selon les prestations, le slogan et la conclusion appartiennent au fondateur de Premium Conciergerie : "On est un facilitateur de vie et d'envies. Ça fait partie d'un certain privilège."