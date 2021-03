Coronavirus : où pourrons-nous voyager cet été ?

publié le 18/03/2021 à 11:45

Il n' y a pas que des mauvaises nouvelles, nous allons pouvoir voyager cet été, au moins en Europe. Aller en Suède ou en Espagne par exemple, ce sera possible sans quarantaine ou test à l'arrivée, grâce au "certificat vert" annoncé mercredi par la Commission de Bruxelles. Ce sera le même pour tout le monde, il dira si vous avez été vacciné, testé avant de partir ou si vous déjà été malade. Mais ce ne sera pas le seul sésame. Il y a d'autres initiatives pour relancer les voyages en Europe et dans le monde.

Il y a d'abord ce corridor touristique entre l'Allemagne et les Baléares. C'est un programme pilote imaginé par les tours opérateurs allemands et les groupes hôteliers espagnols pour envoyer des touristes allemands sur les plages de Majorque. Et pendant ce temps-là, on rappelle que les Espagnols, eux, n'ont pas le droit de sortir de leur province. Les Baléares ce n'est que pour les Allemands. D'ailleurs mercredi, Angela Merkel a supplié ses compatriotes de ne pas s'y rendre, car trop de contaminations.

Israël aussi veut profiter du fait que sa population est presque entièrement vaccinée. Les Israéliens vaccinés peuvent aller en Grèce et à Chypre, grâce à un passeport vaccinal, protocole signé entre Athènes et Tel Aviv. Plus besoin donc de quarantaine ou de test. La Grèce rêve aussi d'accueillir sur ses plages les Britanniques, c'est en réflexion, mais elle n'est pas encore prête à nous recevoir, nous Français, Hollandais ou Belges, pas encore vaccinés.

Les compagnies aériennes s'y mettent

Et puis en Islande, 130 personnes vaccinées ont déjà reçu le sésame, le passeport via un site internet public, pour voyager selon leur gré. L'Islande reçoit aussi tout voyageur vacciné, et désire attirer surtout les Britanniques et les Américains.

Enfin, les compagnies aériennes s'y mettent, plusieurs d'entre elles testent le passeport numérique pour prouver votre état de santé avant d'embarquer, Singapore Airlines, American Airlines. Des applis sur votre smartphone avec le résultat des examens exigés transmis par des laboratoires sous la forme d'un QR Code, lisible dans les aéroports avec aussi des traductions.

Depuis quelques jours, Air France et Aéroports de Paris expérimentent une application sur les vols vers les Antilles françaises avec bientôt de nouvelles destinations. Ce n'est pas obligatoire, mais ceux qui la téléchargent voyagent plus facilement.