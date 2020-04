Coronavirus : "On va être très nombreux à mourir", s'inquiète un hôtelier

publié le 14/04/2020 à 12:38

Emmanuel Macron a annoncé lundi 13 avril que les lieux rassemblant du public comme les restaurants ou les boites de nuit ne seraient pas encore ouverts le 11 mai. Il a même indiqué que les rassemblements de personnes seraient interdits jusqu’au 15 juillet minimum. Dans la foulée, le Festival d’Avignon a été annulé, lui qui accueille chaque année quelque 700.000 personnes.



Plus globalement en Provence, cette nouvelle accable les professionnels du tourisme. "Je suis catastrophé par la date qui a été repoussée au 11 mai", confie pour RTL Patrice Mounier, président du syndicat des restaurateurs et des hôteliers du Vaucluse. Il pointe ainsi deux mois de confinement et des charges qui continuent néanmoins à courir.



"Je pense qu’on va être très nombreux à mourir dans les mois qui suivront la réouverture", assure-t-il. La seule lueur d’espoir réside dans l’exonération de charges, qu’Emmanuel Macron a évoquée. "C’est un mot que tous les restaurateurs, hôteliers, cafetiers ont entendu", indique Patrice Mounier. Pour lui, si le secteur est exonéré de charges à la réouverture, ce serait "le seul moyen de ne pas mourir dès le mois de septembre".