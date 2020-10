Coronavirus : les restaurants d'entreprise, foyers de contamination ?

publié le 27/10/2020 à 21:55

Dans une cantine commune à plus de 50 entreprises à Paris, Amara longe les plexiglass installés un peu partout. Elle se sert et fait le détail des protections mises en place.

"On a à disposition du gel hydro-alcoolique, on nous demande de circuler avec le masque. On a des affiches nous disant 'je touche, je prends'. On a nos positions pour qu'on ait une distanciation respectée", explique-t-elle.

Une machine permet même de reconnaître visuellement le contenu des plateaux. Il n'y a donc pas besoin de caissier. La donne change toutefois au moment de s'installer. "Il y a des tablées, quand on arrive, il y a un service de 10 personnes. Ils sont ensemble et ils vont manger à 10", raconte Amara.

C'est le cas de la table juste à côté, sur laquelle sont installés 10 collègues côte à côte. "C'est le minimum de convivialité qu'on peut avoir. On est plusieurs à se retrouver le midi. Ça fait un bien fou de pouvoir relâcher", glisse Fanny, l'une d'entre eux.

"C'est surtout qu'on ne sait pas jusqu'à quand on va encore en avoir", poursuit-elle. Comme beaucoup de ses collègues, Fanny est en effet persuadée qu'avec la situation actuelle, son restaurant d'entreprise devra fermer dans les prochains jours.