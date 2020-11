Coronavirus : le vaccin sera-t-il remboursé intégralement ?

publié le 19/11/2020 à 13:03

Se dirige-t-on vers une gratuité totale des éventuels vaccins à venir contre la Covid-19, dont la distribution est envisagée en 2021 ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a penché en faveur de cette hypothèse.

"Les tests sont gratuits, la prise en charge de la maladie Covid est gratuite depuis le début, note-t-il. J’envisage mal qu’on fasse payer les Français pour une vaccination", a-t-il indiqué sur RMC.

En temps normal, les vaccins, et notamment celui contre la grippe saisonnière sont remboursés soit à hauteur de 70% du tarif "si la vaccination est réalisée par un médecin ou une sage-femme en libéral ou en centre de santé", soit à 60% lorsqu'elle est effectuée par un infirmier, précise le site gouvernemental vaccination-info-service.fr.

Certaines populations ont cependant déjà accès à la gratuité : c'est le cas pour les "personnes atteintes de certaines affections de longue durée" ou les personnes enceintes de moins de six mois. Les vaccinations réalisées dans le cadre du service de protection maternelle et infantile (PMI), pour les personnes enceintes ou enfants de moins de six ans, sont aussi gratuites.

1,5 milliard d'euros prévus dans le budget 2021

Face aux coûts qui seront forcément entraînés par l'achat et l'administration des vaccins, le budget 2021 prévoit d'ores et déjà une enveloppe de 1,5 milliard d'euros, prévus pour une commande de 70 millions de doses vaccinales.

Plus d'une dizaine de vaccins ont intégré leur troisième phase d'étude, l'ultime avant l'homologation et la distribution. Les laboratoires américains Pfizer et Moderna ont annoncé des résultats particulièrement encourageants.