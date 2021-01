Coronavirus : "Les brassages sont évités dans les cantines scolaires", assure Agnès Le Brun

publié le 17/01/2021 à 10:13

Alors que dans de nombreux pays les écoles ont fermé leurs portes avec le coronavirus, en France elles accueillent toujours les élèves. Les établissements sont soumis à un protocole sanitaire visant à limiter la propagation du virus ; un véritable casse-tête pour les élus locaux et les directeurs d'écoles.

La position du gouvernement sur l'ouverture des écoles est partagée par Agnès Le Brun, vice-présidente de l'Association des maires de France. "Nous sommes convaincus que la place d'un enfant est à l'école", assure sur RTL l'ancienne maire de Morlaix.

"La dimension sociale de l'école est très importante, mais surtout dans cette période de crise ou l'enfermement est quelque chose de lourd à porter pour les enfants, il est tout à fait important qu'ils restent au contact de leurs camarades", souligne-t-elle. Et de relever également l'importance du repas, moment où les enfants peuvent "socialiser". "C'est vraiment important et tous les élus sont d'accord pour dire que tous les efforts doivent être fait pour que ça se passe le mieux possible."

Les brassages sont évités et on connait les méthodes pour le faire Agnès Le Brun, vice-présidente de l'Association des maires de France Partager la citation





Dès lundi 18 janvier, de nouvelles règles sanitaires devront être respectées dans les établissements scolaires. Les activités physiques scolaires et extrascolaires en intérieur sont notamment suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Toutefois les cantines vont rester ouvertes ce qui inquiète de nombreux parents, car le brassage au moment du repas est important et pourrait être un lieu de contamination important pour les enfants faute de port du masque. "La première crise a permis d'installer de nombreux protocoles qui sont généralisés aujourd'hui et renforcés (...) Les brassages sont évités et on connait les méthodes pour le faire", se félicite Agnès Le Brun.