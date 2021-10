Coronavirus : le secret médical bientôt levé dans les établissements scolaires ?

Jusqu'à présent, lorsqu'un cas de Covid-19 se déclare dans une classe en collège et lycée, l'établissement prévient les parents des autres élèves qui ont été en contact rapprochés. À ce moment, c'est à eux de dire si leur enfant est ou non vacciné. S'il l'est, il doit être testé mais peut immédiatement revenir. S'il ne l'est pas, il se fait dépister puis reste confiné sept jours.

La procédure pourrait changer avec cette proposition du ministre de la Santé, Olivier Véran. Le gouvernement va déposer un amendement pour permettre aux chefs d'établissements d'avoir accès au statut vaccinal des élèves. Plus besoin donc de contacter les parents. Cela permettra notamment de gagner du temps et de rendre le protocole sanitaire plus efficace.

"Pour éviter la fermeture d'une classe, il faut permettre aux directeurs de savoir si les élèves sont oui ou non protégés contre la Covid", justifie Olivier Véran. La proposition doit aussi permettre de sensibiliser les familles où il n'y a pas encore de vaccination, et peut-être les décider à le faire.

Cette levée partiel du secret médical pourrait faire grincer quelques dents. Permettre aux chefs d'établissements de savoir si un élève est vacciné, cela se fait déjà mais ne concerne actuellement que les 11 vaccins pédiatriques obligatoires en France. Celui contre la Covid-19 n'en fait pas partie.