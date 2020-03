et AFP

publié le 29/03/2020 à 09:05

Alors qu'en raison de l'épidémie du coronavirus, la France et plus particulièrement Paris, est à l'arrêt, les transports en commun sont déserts. Ainsi, pour les usagers des transports en commun en région parisienne, les abonnements du mois d'avril seront remboursés en Île-de-France. Et ceux qui ont opté pour une formule annuelle, seront dédommagés, a annoncé Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France.



Une plateforme dédiée sera accessible en mai sur le site iledefrancemobilités.fr, a assuré Valérie Pécresse dans les colonnes du JDD. "Je vais proposer au conseil d'administration d'Île-de-France. (IDFM), que je préside, le remboursement intégral du Pass Navigo, mais aussi du Navigo senior et de la carte Imagin'R, à tous les abonnés, pour le mois d'avril", indique-t-elle dans l'hebdomadaire.

La mesure concernera ceux qui achèteront un abonnement mensuel "pour aller travailler aux fonctions essentielles pour le pays" et ceux qui sont confinés chez eux et qui avaient acheté un abonnement annuel, a-t-elle précisé. Ils devront se connecter en mai sur une plateforme dédiée pour se faire rembourser, comme après la grève en janvier, a relevé Valérie Pécresse, notant que la mesure coûterait "plus de 100 millions d'euros" à IDFM.