publié le 17/03/2020 à 09:47

La France est donc officiellement en guerre, en guerre sanitaire contre le coronavirus. Odile Launay est infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris : "Depuis environ une semaine, nous avons chaque jour de plus en plus de patients qui sont hospitalisés en médecine ou hospitalisés en réanimation. Donc aujourd’hui, beaucoup d’interventions non-urgentes ont été déprogrammées, les consultations non-urgentes sont réalisées par télémédecine. On est vraiment dans une situation où on fait tout pour pouvoir d’une part accueillir les patients et d’autre part limiter la venue à l’hôpital de personnes qui pourraient s’infecter."

À Cochin, pour l’instant, "il n’y a pas de saturation puisque les choses ont été organisées pour permettre d’accueillir un très grand nombre de patients. Mais ce qu’on voit au niveau de la France, c’est que le nombre de patients en réanimation a été multiplié par dix en huit jours avec 400 malades en réanimation dimanche soir. Notre inquiétude, c’est de ne pas pouvoir accueillir dix fois plus de malades sur les huit prochains jours."

Ceux qui partent peuvent être porteur du virus "pendant au moins 2 semaines"

Sur les départs en masse des populations avant le confinement total, "les personnes qui quittent les villes, en particulier d’Île-de-France, où le virus circule, sont potentiellement des gens qui peuvent être porteur du virus au moins pendant 2 semaines à peu près. Il faut qu’ils soient très vigilants et qu’ils restent en confinement dans la région où ils vont aller s’installer. Il faut être très prudent quand on part de Paris, il faut rester confiné quand on arrive dans une autre région de France."

Pour l'infectiologue, "ce n’est pas parce qu’on part d’Île-de-France ou de Paris qu’on doit, là où on va s’installer, reprendre une vie normale avec des réunions, avec des échanges. Il faut rester vraiment confiné, éviter les liens sociaux pour éviter de diffuser le virus."