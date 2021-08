Coronavirus : le dispositif des "coûts fixes" pour remplacer le "quoi qu'il en coûte"

Le "quoi qu'il en coûte" c'est fini. Le gouvernement invente le sur-mesure : six ministres ont rencontré ce lundi 30 août les représentants des secteurs qui appellent encore à l'aide comme l'hôtellerie, la restauration ou encore la culture.

Première étape : pendant un mois, le fonds de solidarité est prolongé seulement pour les secteurs en difficultés. Toutes les entreprises du tourisme au sens large : l’hôtellerie-restauration, les transports, les loisirs aussi avec les discothèques et les parcs à thèmes, plus trois secteurs : l’évènementiel, les centres commerciaux et les salles de sport.

Tout ce beau monde bénéficie donc du fonds de solidarité pour un mois de plus, dans les mêmes conditions qu’au mois d'août. Ça veut dire une aide qui correspond à 20% du chiffre d’affaires normal de l’entreprise hors période Covid. En revanche il faut faire au minimum : 15% du chiffre d’affaires de 2019 pour en bénéficier. Une nouvelle condition qui permet, d’après le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, d’éviter que certains ne soient tentés de rester fermés tout en touchant les aides.

L’État prend à sa charge 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés

Et dans un mois changement : les petites et moyennes entreprises (PME) vont découvrir le dispositif dit "des coûts fixes". Il s'agit de la prise en charge par l’État d’une grande partie de ce qu’on appelle les coûts fixes d’une entreprise. Ces charges qui reviennent chaque mois et sur lesquels un patron ne peut pas rogner. Exemple avec un restaurateur : l’approvisionnement en matière première, les salaires, le loyer ou encore les factures d’électricité. Le patron devra additionner tout ça puis soustraire ses revenus.

Si le bilan est positif, l’entreprise est rentable, ça fait de la trésorerie et l’État n’intervient pas. Si à l’inverse, les coûts de fonctionnement sont plus élevés que le chiffre d’affaires, là l’État prend à sa charge quasiment toute la différence. 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés et 70% pour les autres. Ce dispositif est prévu, au moins jusqu’en novembre.



À noter que si l'on ne fait pas partie des secteurs ciblés, les aides c'est terminé : plus de chômage partiel, plus rien, on coupe le robinet. Il n’y a qu’une seule exception : l’Outre-mer, particulièrement touchée par la 4e vague de coronavirus.

Ce dispositif d'aide dit des "coûts fixes" est lourd, les patrons vont donc devoir être patients. Il faut compter en moyenne 3 heures pour l’étude d’un seul dossier nous dit-on à Bercy. Il faut tout vérifier, recalculer même si le chef d’entreprise doit fournir une attestation de son comptable. Bien qu’il y ait de moins en moins d’entreprises qui demandent de l’aide, seulement 50.000 en juillet, 50.000 fois 3 heures ça fait beaucoup de travail. Certains patrons craignent déjà de longs délais pour les versements et donc des trous dans leur trésorerie.