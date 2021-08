À l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France du Medef, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, a assuré maintenir des aides pour certains secteurs mais pas tous. Durant la crise sanitaire, "nous n'avons pas compté l'argent public parce que c'était responsable de le faire. Mais maintenant que l'économie française redémarre, que nous avons des perspectives de croissance à 6%, le quoi qu'il en coûte c'est fini", a déclaré le ministre.

"Nous sommes passés au sur mesure, nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin", a-t-il ajouté devant les patrons réunis à l'hippodrome parisien de Longchamp. "Je leur donne rendez-vous lundi prochain, 30 août : le monde de la culture, des restaurateurs, les hôtels, les bars, le monde du tourisme, les voyagistes", a encore dit Bruno Le Maire à propos de cette réunion à Bercy qui doit décider du maintien de certaines aides aux entreprises liées à la crise sanitaire au-delà du 31 août.

"Nous regarderons ceux qui ont perdu du chiffre d'affaires pendant cette crise sanitaire, pendant ce mois de passe sanitaire et nous aiderons ceux qui ont perdu de l'argent à cause des réglementations sanitaires", a promis le ministre. "Mais pour le reste, que l'économie soit libre, qu'elle crée des emplois et de la richesse sans le soutien de l'État !", a-t-il lancé.