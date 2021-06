publié le 11/06/2021 à 08:05

Tout comme leurs salariés, les entreprises se sont trouvées en première ligne de la crise économique provoquée par la pandémie. À l’exception de certains secteurs, leur activité économique a été profondément secouée par les restrictions sanitaires. Fermeture des frontières, confinements, nombreux sont ceux qui ont dû se réinventer, pour ne pas mettre la clé sous la porte.

Comment les employeurs ont-ils vécu cette crise ? Comment ont-ils fait front ? Que pouvons-nous apprendre de leur témoignage, sur le plan du recrutement, du management et du futur de l'emploi ?

Dans ce quatrième épisode de Un temps d'avance, entretien avec Orianne Pagès, fondatrice de Refeel events, une agence événementielle niçoise (PME de 5 salariés), organisant des colloques, des séminaires et des voyages à l’étranger (principalement en Asie) pour les entreprises.

Notre métier, c'est devenu de trouver des solutions Orianne Pagès, fondatrice de Refeel events





"Notre métier, c'est devenu de trouver des solutions à des nouveaux problèmes qu'on ne connaissait pas la veille", explique la dirigeante qui nous raconte comment elle a vécu le confinement, en mars 2020 : "On a senti le moment historique. Et après (...) on a plus paniqué fin mars, début avril, en voyant qu'on avait vraiment un arrêt total".

"Pour inventer la suite (...) , on a fait énormément de recherches, de réflexions, de brainstorming et on s'est dit que très certainement le tourisme allait davantage être orienté vers de l'éco-responsable, de l'engagé, plus peut-être du local, plus vert, plus solidaire", témoigne-t-elle encore.

>> Au travers de discussions avec des experts, et des acteurs du monde du travail, Un temps d’avance tente de décrypter, en quatre épisodes, les bouleversements en cours, et à venir sur le front de l'emploi. Un podcast RTL Originals.