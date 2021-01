publié le 03/01/2021 à 21:55

Elle aurait sans doute espéré une première sortie officielle plus calme : élue Miss France le 19 décembre dernier, Amandine Petit a été au centre d'une polémique lors de sa première séance de dédicaces dans un centre commercial de Farébersviller, petite ville de Moselle proche de Forbach.

En cause : l'attroupement qui s'est créé autour de la toute nouvelle Miss, sans aucun respect de la distanciation sociale, raconte Actu.fr. Les photos publiées par le journal Le Républicain Lorrain, partenaire de l'événement, ont été vertement critiquées sur les réseaux sociaux par plusieurs internautes qui ne comprennent pas qu'un tel événement soit autorisé "alors que les cinémas, théâtres, salles de spectacles, parcs de loisirs, restaurants ou discothèques eux sont fermés." Le maire de Forbach, Alexandre Cassaro, s'est dit "très étonné que le groupe Auchan ait autorisé l’organisation d’un tel rassemblement".

"On est encore en plein boom de Covid, on a un nouveau couvre-feu, mais là, les distanciations, elles sont où", se demande une soignante de l'hôpital de Forbach. La Moselle fait partie des 15 départements les plus touchés et où le couvre-feu a été avancé à 18h depuis le 2 janvier.

Le directeur du centre commercial B'Est, Barthélémy Jeanroch, s'est justifié auprès de d'Actu.fr, expliquant qu'il "ne s'attendait pas à autant de monde". Cependant, il estime que le personnel "a tout fait pour demander au public de bien porter son masque". "Amandine Petit était derrière une vitre, c’était une famille sur scène à la fois et les selfies devaient se faire à distance", ajoute-t-il.

Très étonné que le @Centre_Best et le groupe @AUCHAN_France aient autorisé l’organisation d’un tel rassemblement (voir photos tweet) malgré le regain de l’épidémie de la #COVID19 pic.twitter.com/zJYgjpYKGW — Alexandre Cassaro (@CassaroForbach) January 2, 2021