Miss France 2021 : avec qui Amandine Petit partage-t-elle sa vie ?

publié le 23/12/2020 à 19:10

Depuis le 19 décembre dernier, la France est représentée par une nouvelle Miss. Amandine Petit, une Normande blonde aux yeux bleus, portera l'écharpe pendant un an avant de la transmettre à son tour.

Le média Voici s'est penché sur la situation amoureuse de la jeune femme, qui pour s'inscrire au concours, a dû certifier qu'elle n'était pas mariée et n'avait jamais donné naissance. Amandine Petit a -heureusement- le droit d'être en couple. D'après Voici, la Miss France 2021 partage sa vie depuis bientôt six ans avec un certain Julien Georges. C'est du moins ce qui peut être conclu au vu de ses stories "Love", sur Instagram, qui ont été supprimées depuis son élection.

Sur le compte (privé) de Julien Georges, le jeune homme publie régulièrement des photos de leur couple. À en croire Voici, on peut ainsi voir les deux tourtereaux "en séjour à la neige ou sous le soleil de Barcelone".