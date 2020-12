Miss France 2021 : Miss Provence porte plainte après des messages antisémites

publié le 22/12/2020 à 12:07

"J'ai décidé de porter plainte." April Benayoum, Miss Provence élue première dauphine du concours Miss France samedi 19 décembre, a été la cible d'insultes antisémites sur les réseaux sociaux après avoir mentionné les origines israéliennes de son père. Elle a annoncé saisir la justice.

"Je pense que c'est aux autorités compétentes de faire le travail et aux personnalités politiques de punir ces personnes et c'est à elles de faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus", a-t-elle expliqué sur BFM-TV après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris. April Benayoum garde tout de même un bon souvenir du concours remporté par Miss Normandie, Amandine Petit. "Cette élection c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre, c'était que du positif, je ne veux surtout pas que ce soit gâché par une poignée de personnes malfaisantes", a-t-elle déclaré.

Plusieurs membres du gouvernement ont immédiatement réagi au déferlement de haine dont April Benayoum a été victime. Marlène Schiappa et Élisabeth Moreno ont toutes deux saisi la justice. Le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti a lui personnellement apporté son soutien à April Benayoum : "il m'a contactée très récemment", a-t-elle précisé. Sur Twitter, le garde des Sceaux a par ailleurs rappelé son intention de permettre de juger en comparution immédiate les auteurs de contenus haineux sur internet. "Leurs propos orduriers tenus depuis un canapé doivent les conduire le lendemain devant le juge", a-t-il posté sur le réseau social lundi soir.

Avec la mesure prévue dans le projet de loi séparatisme, c’est exactement ce genre de haineux que je compte stopper en autorisant leur comparution immédiate. Leurs propos orduriers tenus depuis un canapé doivent les conduire le lendemain devant le juge.https://t.co/6BdMY4q1LI — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) December 21, 2020