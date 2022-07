Coronavirus : la pandémie a bien commencé sur le marché de Wuhan, selon deux études

Crédit : Handout / National Institute of Allergy and Infectious Diseases / AFP

Le virus de la Covid-19 serait bien apparu sur le marché de Wuhan, en Chine. C'est en tout cas le résultat de deux études publiées ce mardi 26 juillet dans la prestigieuse revue Science qui pointent ainsi vers une très probable origine animale du virus. La 1ère étude est une analyse géographique montrant que les 1ers cas détectés en décembre 2019 se situeraient autour du marché. La seconde est une analyse des premiers cas, montrant qu'il est très peu probable que le virus ait largement circulé chez les humains avant novembre 2019.

Le débat fait rage depuis le début de la pandémie entre les experts, qui cherchent encore quasiment trois ans plus tard à élucider le mystère de l'origine du virus. L'un des auteurs de ces études lui-même, Michael Worobey, virologue à l'université d'Arizona, avait signé une lettre en 2021 appelant à considérer sérieusement l'hypothèse d'une fuite d'un laboratoire de Wuhan. Mais les données analysées depuis "m'ont fait évoluer, jusqu'au point qu'aujourd'hui je pense aussi qu'il n'est simplement pas plausible que le virus ait été introduit d'une autre manière qu'à travers le commerce d'animaux au marché de Wuhan", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Cela ne veut pas dire qu'e toutes les hypothèses sont enterrées. Kristian Andersen, de l'institut de recherche Scripps et lui aussi co-auteur de ces études, a de son côté déclaré : "Avons-nous réfuté la théorie de la fuite de laboratoire? Non. Pourrons-nous le faire un jour ? Non. Mais je pense qu'il est important de comprendre qu'il y a des scénarios possibles, et d'autres probables. Et que possible ne signifie pas tout aussi probable."

La Chine a régulièrement été accusée de dissimuler des informations ou de ne pas coopérer pleinement avec les enquêtes internationales. Or comprendre comment cette pandémie a commencé est crucial pour aider à empêcher de futures événements similaires, et potentiellement sauver des millions de vies.

