Mcfly et Carlito teasent leur traversée d'une partie de la Méditerranée à la rame

David Coscas et Raphaël Carlier, plus connu sous le nom de Mcfly et Carlito viennent d'annoncer leur nouveau défi via un teaser diffusé sur le réseau social Twitter. Début septembre, les deux humoristes français traverseront une partie de la Méditerranée à la rame : "La traversée aura lieu début septembre. On va tout faire pour vous retransmettre ça en live. C'est de loin le défi le plus difficile qu'on aie envisagé."

Révélé au grand public grâce à la chaîne YouTube Golden Moustache, ils ont par la suite, acquis une plus grande notoriété avec leur chaîne personnelle baptisée Mcfly et Carlito. Après avoir rencontré le Président de la République Emmanuel Macron à l'Élysée mais aussi volé avec la patrouille de France, le duo de vidéastes se lance donc un nouveau challenge. Pour l'instant, Mcfly et Carlito n'ont pas donné d'autres informations concernant leur trajectoire.