Brésil : des vidéos de Jair Bolsonaro retirées par YouTube

La plateforme YouTube a supprimé des vidéos de la chaîne du président brésilien, Jair Bolsonaro. Le chef de l'Etat brésilien avait diffusé des informations erronées sur la pandémie de coronavirus. YouTube a justifié ce choix au sein d'un communiqué, affirmant que cette décision avait été prise "après un examen attentif" et sans considération pour le travail ou l'idéologie politique de Jair Bolsonaro, selon le média anglais The Guardian.

L'ancien capitaine de l'armée de l'extrême droite avait supervisé la deuxième épidémie la plus meurtrière au monde. Il avait d'ailleurs du faire face à de nombreuses critiques pour avoir dénoncé les blocages, ventant des remèdes non prouvés, semant des doutes sur les vaccins et évitant les masques.

"Nos règles n'autorisent pas les contenus qui déclarent que l'hydroxychloroquine et / ou l'ivermectine sont efficaces pour traiter ou prévenir contre le Covid-19, qui déclarent qu'il existe un remède contre la maladie ou disent que les masques ne fonctionnent pas pour empêcher la propagation du virus" avait également déclaré YouTube dans un communiqué.