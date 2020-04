Coronavirus : "l'obscurité et la mort n'ont pas le dernier mot", dit le pape François

publié le 12/04/2020 à 08:35

Pâques représente une "annonce d'espérance" a assuré le pape François, lors d'une homélie, la veille du jour saint. "L'obscurité et la mort n'ont pas le dernier mot", a-t-il assuré.

"Tout ira bien, disons-nous avec ténacité en ces semaines, nous agrippant à la beauté de notre humanité et faisant monter du coeur des paroles d'encouragement. Mais, avec les jours qui passent et les peurs qui grandissent, même l'espérance la plus audacieuse peut s'évaporer", a-t-il déclaré.

Malgré "des jours tristes", "nous pouvons et nous devons espérer". François s'est récemment associé à un appel des Nations unies pour un cessez-le-feu mondial pour protéger les civils et les plus vulnérables des conflits, pendant le coronavirus.

"Faisons taire le cri de mort, ça suffit les guerres ! Que s'arrête la production et le commerce des armes, parce que c'est de pain et non de fusils dont nous avons besoin", a-t-il lancé samedi 12 avril depuis la basilique Saint-Pierre. Une dizaine de célébrants et une dizaine de fidèles seulement l'accompagnaient.

Le moment le plus important de la tradition

Contrairement à l'habitude, aucun baptême n'a été célébré durant cette messe traditionnelle de la Vigile. Lors du dimanche de Pâques, le pape donnera sa bénédiction "Urbi et orbi", dans la basilique Saint-Pierre vidée de la plupart de ses 70.000 fidèles venus l'année dernière.

La messe de Pâques est le moment liturgique le plus important de la tradition chrétienne. Elle célèbre la résurrection du Christ. Cette année, elle sera donnée à l'intérieur de la basilique et sera retransmise dans le monde entier.