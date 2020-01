L'État prévoit un durcissement du contrôle des armes

publié le 20/01/2020 à 19:44

Déclarer ses armes à feu pour chaque propriétaire, c’est la nouvelle réglementation que l’État veut mettre en place, rapportent Europe 1 et Le Parisien. Et pour cause : si cinq millions de fusils, carabines ou revolvers sont correctement immatriculés, entre cinq et dix millions d'armes à feu ne sont pas recensées en France.

Désormais, tous les propriétaires, devront déclarer leurs armes à feu sur une plateforme en ligne et créer ainsi une carte d’identité numérique de son équipement. "Ainsi, leur parcours pourra être reconstitué, qu'il s'agisse de la fabrication, de la modification ou de la destruction, le tout étant visualisable en temps réel, explique au Parisien Pascal Girault, chef du Service central des armes, en charge de la mise en œuvre de ce nouveau système.

Encore aujourd'hui, beaucoup d’armes n’ont pas été identifiées par les autorités, notamment celles achetées avant que la loi (promulguée en 2001) impose la déclaration de toute arme à feu.