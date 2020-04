Coronavirus : impossible de savoir "combien de temps l'immunité peut durer"

publié le 26/04/2020 à 23:03

Le 25 avril, l'Organisation mondiale de la santé rappelait qu'aucun élément scientifique ne permettait de prouver que les anciens malades du Covid-19 développaient une immunité face au virus.



"Les personnes qui ont été infectées développent une réponse immunitaire proportionnelle à la gravité de la maladie. Les personnes asymptomatiques présentent donc des niveaux faibles d'anticorps. À l'heure actuelle, nous sommes aussi incapables de dire combien de temps cette immunité peut durer. Dans le cas des coronavirus saisonniers, l'immunité ne dure qu'un certain temps", explique Christophe D'Enfert, le directeur scientifique de l'institut Pasteur, au micro de RTL.

"On estime que 5% de la population aura été exposée au virus au 11 mai, ce qui ne permet pas non plus de tabler sur l'immunité collective, d'où l'importance de respecter les gestes barrière", poursuit le scientifique, qui explique que l'Institut Pasteur planche actuellement sur trois études de vaccins, une basée sur l'ADN et deux autres sur des virus atténués.

"Plus de 75 projets de développement vaccinal sont en cours dans le monde. Des essais cliniques ont déjà démarré à Oxford. Leurs résultats seront obtenus d'ici la fin de l'année. Un vaccin efficace pourrait donc être disponible dès le premier semestre de 2021."