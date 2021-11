Coronavirus, grippe, rhume : comment les différencier ?

À l'approche de l'hiver et avec les chutes des températures, le risque d'attraper une maladie saisonnière, comme la grippe ou le rhume, augmente fortement. Dans un contexte sanitaire encore incertain, et alors que le nombre de cas de Covid-19 recommence à augmenter, certains symptômes peuvent porter à confusion.

Quelques inconforts permettent doivent rapidement alerter sur un possible risque de contamination au coronavirus, et notamment la perte du goût et de l'odorat. Ces symptômes sont cependant moins fort chez les enfants. Pour eux, le vrai signe distinctif, ce sont plutôt les troubles digestifs, comme l'indique la Société Française de pédiatrie : diarrhées, vomissements à deux ou trois reprises.

Autre élément pour les enfants : la durée. Quand tous ces symptômes durent plus de 3 ou 4 jours, que la fièvre ne passe pas, que votre enfant a moins d’appétit, qu'il continue de tousser, qu'il n’est pas comme d’habitude, il est temps de consulter un médecin.

Des symptômes propres à la Covid-19

Pour les adultes, les symptômes de la Covid-19 et de la grippe peuvent facilement être confondus. trois éléments peuvent faire penser au nouveau coronavirus : une extrême fatigue, des douleurs, comme des brûlures dans la cage thoracique, un essoufflement inhabituel et la perte de goût et d’odorat qui apparaît dans un tiers des situations.

Quant au rhume, les symptômes doivent normalement être plus légers, et les fièvres sont normalement assez rares. Néanmoins, dès que vous présentez une température supérieure à 37,5 degrés, il est mieux d'effectuer un test par précaution.