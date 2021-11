Coronavirus : faut-il prendre exemple sur les Belges ?

"Tous les voyants sont au rouge." Le Premier ministre belge, Alexander De Croo a été très clair ce mercredi 17 novembre. En effet, la Belgique connaît actuellement un rebond épidémique et le gouvernement a décidé de resserrer la vis de façon significative. Alors que la France entre tout juste dans une cinquième vague du coronavirus, la prise de précaution du gouvernement belge pourrait devenir un exemple.

À partir de lundi 22 novembre, les employés belges devront télétravailler au moins quatre jours par semaine, une obligation ramenée à trois jours à partir du 13 décembre. "Cela s’applique aux emplois où le télétravail est possible, au secteur privé comme à l’administration publique. C’est un effort qu’on doit faire ensemble", a souligné le Premier ministre belge, Alexander De Croo.

En France, il n'y a plus d'obligation à développer le télétravail dans les entreprises depuis le 31 août. Aujourd'hui, il n'y a qu'un employeur sur 10 qui impose à ses salariés de rester chez eux expliquait Martial You au micro de RTL. S'il est indéniable que le télétravail est un geste barrière efficace, l'obligation de ce dernier n'est pas à l'ordre du jour selon Olivier Véran.

Passe ou pas passe, le masque reste obligatoire

En Belgique, le port du masque est désormais obligatoire dès l'âge de 10 ans, contre 12 ans précédemment. Par ailleurs, il devra être impérativement porté dans les transports en commun, les bars et restaurants, les théâtres et cinémas, et dans le cadre d'événements publics, y compris en extérieur. Ainsi, même si les Belges présentent leurs "Covid Safe Ticket", le masque restera obligatoire dans les lieux fermés, comme les discothèques par exemple. Un autotest pourra être réalisé sur la place pour faire tomber le masque selon La Voix Du Nord.

En France, le masque est redevenu obligatoire dans l'ensemble des écoles primaires en raison de la forte hausse du nombre de nouveaux cas. Une décision qui fait écho à l'importance du port du masque en Belgique. Par ailleurs, la question de la gratuité des tests était au cœur du débat sur RTL ce 18 novembre.