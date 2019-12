publié le 25/12/2019 à 07:00

Ce n'est pas un secret, dans la religion chrétienne, le 25 décembre célèbre la naissance de Jésus Christ. Pourtant, la date d'anniversaire de celui que ses fidèles appellent le messie n'est pas d'une véracité historique à toute épreuve.

La première mention connue de Noël à la date où il célébré de nos jours remonte à 354. À cette époque, le christianisme se propage dans l'empire romain. Comme le souligne Futura-Science, pour asseoir sa domination culturelle, le pape Libère choisit de célébrer la naissance du fils de Dieu au même moment que les Saturnales, une grande fête païenne qui se déroulait généralement entre le 17 et le 23 décembre. Toujours selon le média scientifique, on s'y offrait alors des présents et on décorait sa maison avec des plantes encore vertes en hiver ... Peut-être un indice pour nos traditions.

Cette solennité était très liée au cycle solaire. Le 21 décembre, l'aube et le crépuscule se rejoignent plus vite que jamais. Puis, après quelques jours de stagnation, le Soleil entre dans un nouveau cycle et se remet à éclairer la Terre de plus en plus longtemps. Une allégorie du renouveau, qui a certainement séduit les décisionnaires chrétiens au moment de trouver une date pour la fêter nativité.