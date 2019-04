Impôts : comment faire sa déclaration en ligne, obligatoire pour tous ?

publié le 06/04/2019 à 08:02

Même si le prélèvement à la source est appliqué depuis le 1er janvier dernier, chaque contribuable doit déclarer ses revenus. Et cette année, la déclaration en ligne est obligatoire pour tous. Pour cela, il faut se rendre sur impôts.gouv.fr.



Si vous désirez tout de même déclarer vos revenus sur papier, il vous en coûtera 15 euros d'amende. En revanche, si votre résidence principale n'est pas connectée à internet ou que vous êtes trop âgé ou handicapé pour vous télédéclarer, il suffit de le signaler à votre centre des impôts pour ne pas régler cette amende.

À noter que 2019 est une année blanche. En 2018, les contribuables ont été imposés sur leurs revenus de 2017. Mais cette année, et pour la première fois, le décalage d'une année entre les revenus et leur imposition a disparu. L'impôt payé à la source en 2019 concerne donc les revenus de 2019. L'année blanche permet d'effacer l'impôt sur les revenus non-exceptionnels (salaires, revenus fonciers, 13e mois...).

Comment déclarer en ligne ?

Pour déclarer, les contribuables doivent créer un compte sur le site (impôts.gouv.fr) ou l'application (Impots.gouv). Pour cela, il faut se connecter directement sur son espace particulier avec son numéro fiscal et son mot de passe. En cas de première connexion, le service est ainsi accessible grâce à son numéro fiscal, à son numéro de télédéclarant et à son revenu fiscal de référence. Une fois les champs remplis, le mot de passe pourra ainsi être choisi et renseigné pour les futurs connexions à la plateforme.



Tous les numéros demandés sont renseignés sur votre précédente déclaration. Une fois connecté et le formulaire trouvé, il est important de vérifier l'ensemble des informations déjà pré-remplies et les modifier si besoin.

Quel délai pour déclarer ?

Les contribuables dans l'incapacité de déclarer leurs revenus en ligne doivent le faire via le formulaire papier jusqu'au 16 mai.



Pour la télédaclaration la date limite de déclaration varie selon les départements : jusqu'au 21 mai pour les départements 1 à 19, jusqu'au 28 mai pour les départements 20 au 49 et jusqu'au 4 juin pour les départements 50 à 976.

Êtes-vous imposable ?

Pour savoir si vous êtes exonéré ou à l'inverse avoir une idée du montant de l'impôt à payer dans les semaines à venir, il est possible d'effectuer une simulation sur Internet.



Cette année, une personne seule ne sera imposable qu'à partir de 14.610 euros et un couple à partir de 27.531 euros.