publié le 12/04/2018 à 07:10

Il est temps de déclarer ses revenus à l'administration fiscale. La plateforme de déclaration en ligne de ses revenus 2017 pour l'imposition 2018 a ouvert ce mercredi 11 avril, sur le site officiel de Bercy www.impots.gouv.fr. Une dernière année avec le fonctionnement actuel, puisque le prélèvement à la source s'appliquera à tous les administrés imposables à compter du 1er janvier 2019.



La déclaration de ses revenus en ligne est d'ores et déjà obligatoire pour les administrés réunissant deux conditions : le revenu fiscal de référence indiqué sur l'avis d'impôt 2017 est supérieur à 15.000 euros, et la résidence principale de l'intéressé est équipée d'une connexion internet. Cette règle est valable jusqu'au 1er janvier 2019.

Passée cette échéance, "tout le monde devra déclarer en ligne, quel que soit son revenu", indique le site de l'administration fiscale.

Accéder à sa déclaration en ligne

Pour déclarer ses revenus, il est nécessaire de se rendre sur le site www.impots.gouv.fr. Pour accéder à son espace personnel, il faut se munir au préalable de son numéro fiscal ainsi que du mot de passe antérieurement créé pour déverrouiller son compte.



À noter, la déclaration de ses revenus en ligne permet d'accéder à son avis d'impôt plus tôt. Sauf situation particulière, il sera donc disponible entre le 24 juillet et le 7 août 2018 pour les personnes non-imposables ou bénéficiaires d'une restitution. Pour les personnes imposables, ce sera entre le 31 juillet et le 21 août.



Autre avantage, la télédéclaration instaure de fait une sorte de "droit à l'erreur" : en cas d'erreur, il est possible de modifier ce qui a été déclaré entre le début du mois d'août et la mi-décembre.

Le calendrier pour déclarer ses revenus

Pour les personnes qui déclarent encore leurs revenus sur le support "papier", la déclaration doit être faite au plus tard le 17 mai 2018.



Pour ceux qui sont passés au format dématérialisé, en ligne, trois échéances ont été fixées. Les résidents des départements 01 à 19 doivent s'acquitter de leur déclaration avant le 22 mai à minuit. Ceux des départements 20 à 49 disposent d'une semaine de délai supplémentaire et peuvent le faire jusqu'au 29 mai à minuit. Pour les départements 50 à 976, il est possible de déclarer ses revenus jusqu'au 5 juin, à minuit également.