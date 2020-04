Coronavirus et confinement : les conseils pour se coiffer à la maison

publié le 17/04/2020 à 15:46

Les cheveux pousseraient en moyenne de 2 cm par mois et certains rêvent d'un bon coup de ciseaux. Les salons de coiffure sont fermés jusqu'au 11 mai. Certains, qui n'ont pas le courage d'attendre se lancent après avoir regardé un tuto. Aline Legoupil, gérante de deux salons de coiffure à Caen, réalise des tutoriels et donne des conseils pour se coiffer seul.

La coiffeuse affirme que l'on peut se coiffer et réfléchir à des attaches différentes de celles dont on a l'habitude. Les femmes peuvent bien entendu "rafraîchir leur frange et les hommes peuvent éventuellement faire un tour d'oreille mais pas beaucoup plus, usez du gel," plaisante Aline Legoupil. Pour ce qui est d'une bonne coupe, il faut éviter de prendre les ciseaux, que l'on ait les cheveux longs ou courts prévient la coiffeuse professionnelle.

En ce qui concerne les couleurs, "les personnes qui faisaient des couleurs avant le confinement, on peut le faire. (...) Mon conseil est de faire deux tons plus clairs que ce que l'on pense être," affirme la coiffeuse professionnelle.

Par exemple, une personne châtain, "faites du châtain clair et uniquement sur les racines et utilisez plutôt du ton sur ton." Cela sera plus facile pour les coiffeurs de rattraper la couleur derrière s'il y a des loupés. En revanche Aline Legoupil met en garde les personnes qui veulent faire du blond.

Pour l'après-confinement, "on est encore dans le flou"

À partir du 11 mai, les salons de coiffure pourront rouvrir leurs portes mais en respectant certaines règles sanitaires qui ne sont pour le moment pas détaillées. Aline a elle déjà réfléchit à quelques mesures.

"On va attendre les consignes qu'on va nous donner. Personnellement je vais installer les personnes dans un siège sur deux, j'ai quatre bacs, deux seulement seront utilisés. On fera des roulements d'équipes et on agrandira nos horaires, afin que tout se passe le mieux possible. Mais on est encore dans le flou," déclare Aline Legoupil.