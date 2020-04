Confinement : pourquoi votre peau est plus sèche que d'habitude

publié le 10/04/2020 à 11:41

Eczéma, peau sèche, irritée, tiraillements.... À presque un mois de confinement, certains en ressentent les effets sur leur corps, et notamment sur leur peau qui est plus sèche que d'habitude.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. La première étant le taux de chlore qui a augmenté dans l'eau courante afin de rendre les lavages de mains plus efficaces, et donc de lutter plus efficacement contre le virus. Conséquence : la peau, peu habituée, est plus sensible, et s'assèche.

Autre explication : le coronavirus a augmenté, en grande partie, l'attention à l'hygiène. On se lave les mains beaucoup plus qu'avant, notamment avec du gel hydroalcoolique très agressif pour la peau. Et, certains dermatologues estiment que, ayant plus de temps pour soi, il est possible que nos douches s'allongent. Autant de causes qui irritent la peau.

Bien hydrater sa peau

Il est aussi possible que, chez vous, vous effectuiez plus régulièrement qu'avant des ménages et nettoyages de printemps, ce qui implique l'utilisation d'eau de javel, lingettes désinfectantes ou autres produits ménagers décapants, néfastes pour la peau.

Enfin, si vous aviez déjà tendance, avant le confinement, à avoir la peau très sèche, qui tiraille, ou encore à faire de l'eczéma, le stress qu'engendre la période actuelle aggrave ces prédispositions.

Pour éviter d'avoir la peau qui tiraille ou qui s'assèche trop vite, il est conseillé d'hydrater votre peau au maximum, mais aussi de privilégier les savons surgras, et les produits ménagers naturels, qui agresseront moins la peau.