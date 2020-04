Coronavirus en France : quelles sont les villes qui renforcent le confinement ?

publié le 08/04/2020 à 15:30

Plus de trois semaines après le début du confinement, certaines villes durcissent leurs conditions. Dès le début, des communes, comme Nice, avaient instauré un couvre-feu (de 23 h à 5h du matin), qui s'était ensuite élargi à l'ensemble du département des Alpes-Maritimes par le préfet. La circulation y est totalement interdite de 22h à 5h du matin.

Plus récemment, et en particulier depuis que l'Académie de médecine, allant à l'encontre des décisions du gouvernement, s'est prononcée pour le port généralisé du masque par le grand public afin de stopper au mieux l'épidémie, plusieurs maires ont décidé d'imposer à leurs habitants des mesures drastiques de protection sous peine de contravention.

Enfin, d'autres villes, ont mis en place des dispositifs pour bien faire respecter le confinement. C'est le cas de Béziers qui a décidé de démonter ses bancs publics dans les rues pour inciter les gens à rester chez eux.

Les villes où le masque est obligatoire

Elles n'auront pas attendu la décision du gouvernement pour imposer le port du masque à leurs administrés : plusieurs villes ont décidé d'imposer à leurs habitants le port du masque. C'est le cas à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, où, dès ce mercredi 8 avril, il sera obligatoire de se protéger le nez et la bouche.

Même cas de figure dans le sud, à Cannes, Mandelieu-la-Napoule, ou encore à Nice. Le maire de la ville Christian Estrosi a annoncé lundi 6 avril que "d'ici 8 à 10 jours, nous serons en mesure de donner à chaque Niçois un masque lavable et réutilisable pendant un mois, qui respecte les normes édictées par les services sanitaires pour que toute la population niçoise puisse en être équipée".

Si à Paris le masque n'est pas encore rendu obligatoire, la maire Anne Hidalgo a conseillé d'en porter. Elle a déclaré sur Franceinfo que "deux millions de masques en tissus seraient offerts aux Parisiens et aux Parisiennes" d'ici quelques jours.

La pratique du sport encadrée

Autre annonce qu'a fait la maire de Paris hier, dorénavant, il est interdit de pratiquer une activité sportive entre 10h et 19h. Anne Hidalgo a expliqué avoir pris cette décision pour que l'affluence dans les rues parisiennes baissent. Les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, et la Seine-et-Marne ont indiqué avoir pris des mesures similaires.

Quelques jours auparavant, à Nice, Christian Estrosi avait également déclaré limiter la pratique sportive de ses administrés. Faire du sport à l'extérieur est désormais autorisé de 6h à 12h, puis de 18h à 20h.

Empêcher le changement de lieu de confinement

Dans certaines communes touristiques, les maires ont pris leurs dispositions pour empêcher de voir affluer des vacanciers en quête d'un endroit plus agréable pour se confiner. De nombreuses communes du Morbihan, de l'Île-et-Vilaine, du Finistère et des Côtes d'Armor ont ainsi interdit les locations saisonnières.



Ces mêmes dispositions ont été prises dans les préfectures de Charentes-Maritime, Gironde, Landes, et Pyrénées-Atlantiques, où les contrôles autoroutiers et dans les gares se multiplient.