Confinement à Paris : la pratique sportive interdite entre 10h et 19h

publié le 07/04/2020 à 11:54

Dans un communiqué de presse, la maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de Police Didier Lallement ont annoncé mardi 7 avril "renforcer les règles de confinement en limitant la pratique sportive individuelle".

Ainsi, dès demain, mercredi 8 avril, "les sorties pour des activités sportives individuelles ne seront plus autorisées entre 10h et 19h sur l'ensemble du territoire de Paris", explique le communiqué, "elles restent donc autorisées de 19h à 10h, au moment où l'affluence dans les rues est la plus faible".

Anne Hidalgo et Didier Lallement ont tenu à "saluer les efforts réalisés par les habitants de la capitale pour donner à cette période de confinement sa pleine efficacité sur le plan sanitaire", et ont dit souhaiter "éviter tout risque de relâchement des mesures de confinement par un regain d'affluence dans l'espace public, à la faveur d'une météo clémente".

Face aux beaux jours, la crainte d'un relâchement

En effet, ces derniers jours, les déplacements des Français ont été plus nombreux que les semaines précédentes, notamment à Paris où l'on a pu observer des images de quartiers particulièrement animés. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a tenu à rappeler, dimanche 5 avril, que le "relâchement était l'allié du Covid-19".

"C'est par la responsabilité, l'auto-régulation et la discipline collective que les Parisiennes et Parisiens aideront le mieux les personnels soignants dans leur combat auprès des malades", ont affirmé Anne Hidalgo et Didier Lallement dans leur communiqué.