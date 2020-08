publié le 25/08/2020 à 21:24

Chef doublement étoilé à la tête d'une pâtisserie, Thierry Marx vient de créer son bachelor pour former ses futurs chefs mais ses restaurants n'ont pas encore rouverts. Il confie au micro de RTL ce mardi 25 août son ressenti concernant cette crise sanitaire au retentissement économique important pour son activité.



"Il faut redonner de l'oxygène à l'économie pour aller de l'avant, explique Thierry Marx. Il faut pouvoir rouvrir ces frontières puis doucement que le business reparte et commencer à entrevoir l'idée d'aller chercher des parts de marché."



"On traverse des périodes très compliquées. Le plan d'aide est le bienvenu, cette rallonge du temps de chômage partiel est plutôt bienveillant, reconnait néanmoins le chef étoilé. Mais nous avons besoin de sortir de l'hypnose de la Covid. On n'ose plus bouger un sourcil."

"Ce sont des moments d'anxiété forts, raconte Thierry Marx. Il faut rester solide au cap. Pour les restaurants accueillant beaucoup de public issu du tourisme, c'est très compliqué car les circuits aériens sont fermés donc là on ne rouvre pas. Pour les autres activités plus franco-françaises, on est dans l'attente du lendemain. Cela re-fonctionne un peu en terme de chiffre d'affaires sur les boulangeries-pâtisseries, mais pour la gastronomie, cela reste très anxiogène."