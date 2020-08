et Marie-Pierre Haddad

publié le 24/08/2020 à 08:17

"Nous mettons au même niveau l'urgence économique et l'urgence sanitaire". Bruno Le Maire s'est voulu rassurant, ce lundi 24 août, concernant le report d'une semaine de la présentation du tant attendu plan de relance économique. Le gouvernement devait initialement dévoiler le 25 août le détail de son plan de 100 milliards d'euros.

Pourquoi ce report a-t-il été décidé ? "Le président de la République et le Premier ministre ont estimé, et ils ont raison, qu'il fallait resserrer un certain nombre de boulons dans cette rentrée, pour garantir la sécurité sanitaire. C'est ce qui va être fait dans les prochains jours", a indiqué le ministre de l'Économie au micro de RTL. Un conseil de défense doit avoir lieu dès demain.

Mais selon Bruno Le Maire, le report de la présentation du plan de relance "ne change rien aux mesures qui seront prises". "Les mesures sont prêtes, le plan de relance est prêt. Que les mesures soient annoncées la semaine prochaine, dans dix jours ou dans quinze jours, ne changent rien. Elles seront adoptées d'ici la fin de l'année pour être mises en oeuvre en début d'année prochaine", ajoute le locataire de Bercy.

Face à la crise du coronavirus et au risque d'une deuxième vague, le ministre de l'Économie se veut optimiste. "Nous allons réussir cette relance économique, la France a tout pour réussir (...) Il y a un seul écueil qui est le manque de responsabilité que nous pourrions avoir face à la crise sanitaire et donc la reprise de l’épidémie", a-t-il insisté en rappelant qu'il était toujours nécessaire de "respecter les gestes barrières et de distanciations sociales".