Olivier Véran l'a annoncé ce midi. La dose de rappel contre le coronavirus sera ouvert à tous les adultes dès 5 mois après leur dernière injection, à partir de ce samedi.

Le ministre de la Santé s'est également exprimé au sujet des personnes testées positives pendant la campagne de vaccination. Et la réponse d'Olivier Véran est simple : "Une infection correspond à une injection.

Trois cas concrets se posent : Le premier concerne les personnes qui n'ont reçu qu'une seule dose de vaccin, Olivier Véran explique que "si vous avez été infecté et que vous avez eu une dose et que vous êtes à cinq mois de la dernière injection, vous devez recevoir la dose de rappel".

Pour les personnes qui ont reçu la première dose, mais qui ont été infectés avant de recevoir la deuxième, vous devez également recevoir votre dose de rappel, cinq mois après le test positif.

Et enfin le dernier cas concerne les personnes qui ont reçu leurs deux injections et qui ont été contaminées après. "Si vous avez eu deux injections et que vous avez eu malgré tout la Covid dans les cinq mois, vous pourrez bénéficier d'un rappel cinq mois après votre test positif", souligne le ministre de la Santé.