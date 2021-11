Quand le passe sanitaire sera-t-il désactivé si vous ne faites pas de dose de rappel ?

Jeudi 25 novembre, le ministre de la Santé,Olivier Véran a fait de nouvelles annonces pour contrer la recrudescence des cas de Covid-19. Parmi elle, l'ouverture à tous les adultes de la dose de rappel de vaccin.

À compter du 15 janvier prochain, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront justifier sur leur passe sanitaire avoir reçu une dose de rappel de vaccin anti-Covid au maximum sept mois après la précédente, a annoncé le ministre de la Santé.

"À compter du 15 décembre, le passe sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de sept mois après l'infection ou après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier le passe sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de sept mois après la dernière injection", a précisément déclaré Olivier Véran devant la presse.