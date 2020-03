Mort de Devedjian du coronavirus : Macron rend hommage à un "esprit libre"

publié le 29/03/2020 à 16:57

Testé positif au coronavirus le 26 mars dernier et hospitalisé, l'ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy Patrick Devedjian, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, à 75 ans.

Cette figure de la droite, qui présidait depuis 2007 le conseil général des Hauts-de-Seine, avait été placée en observation mercredi dans un hôpital du département. Encore stable vendredi, selon son entourage, son état s'est rapidement dégradé samedi. Il indiquait dans un tweet être "touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants".

Dans un communiqué de l'Elysée, Emmanuel Macron rend hommage à l'homme politique. "La France perd un homme politique engagé qui mit sa grande culture, son immense connaissance du droit et sa passion de la liberté au service de son territoire et de la Nation". "Député à partir de 1986, Patrick Devedjian s’affirma peu à peu comme l’un des plus brillants ténors de la droite républicaine en faisant résonner dans l’hémicycle son verbe haut et juste", peut-on lire.

La présidence de la République ajoute que "s’il avait le goût de l’action, Patrick Devedjian avait aussi la passion des idées : ses tribunes, ses ouvrages témoignent de l’œuvre d’un esprit libre qui voulut toujours penser la droite dans la nuance et la complexité".