Coronavirus : des lésions au cerveau observées chez 80 % des personnes contaminées

Une vingtaine de chercheurs britanniques d'Oxford ont publié, ce lundi 7 mars, une nouvelle étude dans la revue Nature qui montre les conséquences du virus sur le système nerveux. "Il existe des preuves solides de pathologies liées au cerveau après une contamination au Covid-19", affirment les scientifiques.

Les lésions provoqueraient chez les personnes touchées une perte du goût et de l'odorat. Des symptômes prolongés chez plus de 80 % d'entre elles, atteintes ou non de formes graves. Les patients affectés connaîtraient ensuite une "perte de matière grise dans les régions du cerveau liées à l'olfaction". Pour arriver à ces résultats, les scientifiques ont analysé les scanners cérébraux de 785 personnes, âgées de 51 à 81 ans, dont 401 ont été infectées.

Dans les précédentes études qui ont été menées sur les effets du coronavirus, les lésions cérébrales n'avaient pas été mentionnées. Toutefois, une étude publiée en octobre expliquait que certaines personnes pouvaient connaître des problèmes de mémoire et de concentration après avoir été infectées.