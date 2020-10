Coronavirus : les masques jetables peuvent-ils être stérilisés et réutilisés ?

publié le 14/10/2020 à 12:48

Les masques chirurgicaux jetables, sont destinés à un usage unique. C'est du moins ce qu'affirme l'AFNOR, l'association française de normalisation. Pourtant, plusieurs chercheurs ont affirmé qu'à l'instar des masques en tissu, les masques médicaux peuvent être réutilisés. Fin septembre, un chercheur de Roubaix, Philippe Vroman, avait assuré que les masques chirurgicaux pouvaient être lavés.

Après avoir été lavé, le masque perd sa charge électrostatique, mais "reste plus efficace que les autres" masques en tissu, précisait-il. Ce mercredi 14 octobre, Virginie Courtier-Orgogozo, chercheuse en génétique de l'évolution et directrice de recherche au CNRS va encore plus loin. Elle explique auprès de l'Express qu'un masque chirurgical peut être réutilisé après l'avoir stocké dans une enveloppe en papier pendant une semaine.

Cette technique ferait office de stérilisation puisqu'elle permettrait d'"éliminer toute trace éventuelle du coronavirus sur un masque déjà porté", explique la chercheuse à l'Express. Cette méthode permettrait selon elle, de "recycler" votre masque chirurgical 30 fois.

L'OMS garde le cap

De leur côté, les autorités sanitaires sont toujours catégoriques : le masque chirurgical est à usage unique. "Après avoir utilisé un masque médical, il faut l’enlever à l'aide de techniques appropriées (c'est-à-dire, ne pas toucher sa partie avant, l'enlever en saisissant par l'arrière les lanières ou les brides élastiques qui passent autour des oreilles) et s'en débarrasser immédiatement dans un réceptacle à déchets infectieux muni d'un couvercle, puis pratiquer les gestes d'hygiène des mains", écrit l'OMS sur son site.