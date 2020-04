Coronavirus : des bénévoles cousent des blouses au CHU de Lille

publié le 05/04/2020 à 12:50

Les premiers effets du confinement sont peut-être en train d'apparaître avec 441 morts en 24h. C'est encore beaucoup mais moins qu'avant hier. On constate également une baisse des patients admis en réanimation. De nombreux hôpitaux restent sous tension. Gants, masques... Il faut faire avec ce qu'il n'y a pas et même pour les sur-blouses, c'est le système D. Mais au CHU de Lille, pour pallier le risque de pénurie, un atelier couture s'est monté en quelques jours.

Les machines à coudre tournent à plein régime. Pour faire face aux ruptures de stocks de sur-blouses, il a fallu en urgence trouver une solution. "Les membres de notre personnel ont eu l'idée de chercher des solutions, en utilisant d'autres types de tissus et en concevant un patron permettant de faire sur place des blouses", explique Frédéric Boiron, directeur général de l'hôpital.

Médecins, pharmaciens ou administrateurs, ce sont alors unis pour créer un modèle, le tester et le valider. Deux entreprises de la région ont ensuite accepté de fournir et de couper les tissus. Les bénévoles ont fait le reste. "Le premier jour on a du en faire 350, le deuxième jour 850 et on espère monter en charge".

Au CHU de Lille, on consomme entre 6.000 et 10.000 sur-blouses par jour, alors cet élan de solidarité était particulièrement important. "On essaye de toute faire depuis le début de cette crise. On agit ensemble et on cherche des solutions pragmatiques", se félicite Frédéric Boiron.