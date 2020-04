Coronavirus : l'ARS Paca en appelle à la solidarité de ses soignants

publié le 01/04/2020 à 18:33

Appel à la mobilisation des médecins. Le directeur général de l'ARS Paca, Philippe de Mester, a lancé un appel général ce mercredi 1er avril. Il demande à tous les soignants disponibles de sa région de se porter volontaires pour venir en aide aux personnels hospitaliers des régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus.

"La situation sanitaire en Île-de-France et en Grand-Est se tend de plus en plus. Si en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous voyons chaque jour progresser l'épidémie et nos services hospitaliers se remplir de patients lourdement affectés, cela n'est en rien comparable à ce que connaissent ces deux régions", a-t-il expliqué dans un communiqué.

Il demande à tous les soignants, qu'ils soient "médecins anesthésistes-réanimateurs, infirmières et infirmiers anesthésistes, aide-soignants", de se mobiliser "dans la journée". Le séjour, le déplacement et l'intendance sur place seront entièrement pris en charge, a-t-il indiqué. Pour se porter volontaire, il suffit de contacter l'Agence Régionale de Santé ou appeler le 04.13.55.90.27.

🛑#COVID19 Message urgent du directeur général de l'#ARSPaca🛑

📣Appel à la mobilisation des #médecins anesthésistes-réanimateurs, #infirmiers anesthésistes et aides-soignantes pour venir en aide aux régions Ile-de-France et Grand-Est@ars_grand_est @ARS_IDF

📞04 13 55 90 27📞 pic.twitter.com/rlV6ebeLBt — ARS Paca (@ARSPaca) April 1, 2020