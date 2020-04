Confinement à Dunkerque : le maire lance un appel pour fabriquer des masques

publié le 09/04/2020 à 16:09

Le maire de la ville de Dunkerque Patrice Vergriete, lance un appel aux entreprises et aux particuliers. Il souhaite obtenir des masques réutilisables, afin d'en équiper les quelque 200.000 Dunkerquois et Dunkerquoises.



"Nous avions déjà lancé un appel pour avoir du matériel pour les soignants, qui avait très bien fonctionné grâce à la solidarité locale. On a envie à nouveau de remobiliser la solidarité locale pour fabriquer ces masques en tissus" déclare le maire sur BFMTV Grand Lille et Grand Littoral, dont il était l'invité. "On a estimé que les masques, même si ils ne protégeaient pas directement et totalement ceux qui les portent, pouvaient limiter la propagation du virus, notamment en limitant les effluves de postillons", s'est expliqué l'élu.

Le maire lance alors deux appels : "Un appel en direction des entreprises locales en capacité de produire ces masques, il y en a déjà qui nous ont contactés et qui vont en produire, et un appel au bénévolat", explique Fabrice Vegriete avant de préciser : "Tous ceux qui ont des talents de couturière ou des machines à coudre chez eux, on leur fournira le tissu et les élastiques pour produire".

Comme précisé par nos confrères, la municipalité compte donc sur la "solidarité locale" afin de parvenir à cette production. "L'objectif est d'arriver le plus rapidement possible à doter chaque habitant de l'agglomération d'un masque lavable et réutilisable", résume Patrice Vergriete qui s'est montré rassurant sur la situation du centre hospitalier de Dunkerque : "La situation paraît stabilisée, nous avons un nombre de patients constant depuis le premier jour d'avril, ce qui permet une stabilisation de l'épidémie. Globalement pas de soucis du coté du centre hospitalier, c'est évidement un moment particulier mais le personnel fait face et je tiens à les remercier".