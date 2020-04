Coronavirus : les violences contre les pharmaciens se multiplient

publié le 01/04/2020 à 16:45

Face à la propagation de l'épidémie de coronavirus, les pharmacies sont en première ligne. C'est vers eux que les malades se tournent pour assurer la continuité de leurs soins. Les gens viennent également rechercher des masques, du gel hydroalcoolique et désormais de la chloroquine. Carine Wolf-Thal, la présidente de l’Ordre des pharmaciens, réaffirme dans Le Parisien le "rôle essentiel et renforcé" des pharmaciens pendant cette période de crise.

"Notre mission de renseignement et d'écoute est d'autant plus importante dans ce contexte de crise. Nous assurons la continuité des soins des malades du Covid-19 mais aussi de tous les autres", précise la pharmacienne. Mais face à cette anxiété et cette peur ambiante, les pharmaciens font de plus en plus face aux comportements violents de clients. "Le confinement a tendance à exacerber les peurs, l’anxiété et l’agressivité", assure la présidente de l'Ordre des pharmaciens.

Injures, menaces et agressions à l'arme blanche

Carine Wolf-Thal révèle que les actions violentes dans les officines ont augmenté de "50 à 60% par rapport aux mêmes semaines l’an passé". Elle dénonce des des injures, des menaces, mais aussi des agressions à l'arme blanche et des cambriolages en forte hausse". "C’est rageant", déplore Carole Wolf-Thal, alors que 55.000 pharmaciens restent mobilisés dans toute la France.

"Nous faisons du portage de médicaments à domicile, y compris pour les personnes infectées, afin qu'elles sortent le moins possible", explique-t-elle. La pharmacienne assure que la "mission (des pharmaciens) n'est pas simple". "Nous sommes en première ligne avec peu de moyens. Je pense notamment aux masques que nous recevons au compte-gouttes. On ressent beaucoup de stress", conclut la présidente de l'Ordre des pharmaciens.