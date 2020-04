Coronavirus : comment vivent les expatriés français dans le monde ?

publié le 13/04/2020 à 06:32

Lundi 13 avril, 28e jour du confinement. Bienvenue dans RTL avec Vous, le podcast quotidien de la rédaction de RTL qui vous raconte au jour le jour cette crise du coronavirus.

Et aujourd’hui nous allons faire le tour du monde, nous allons aller de Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis, du Vietnam à l’Afrique du Sud, du Pérou à Dubaï, avec des Français expatriés un peu partout sur la planète qui racontent sur RTL comment ils vivent, eux, cette pandémie.

C’est intéressant de les écouter, de comparer les mesures prises par le pays où ils vivent et celles qu’ils observent, de loin, concernant la France.

Dans ce podcast on va aussi entendre la voix d'un survivant : celle de Boris Johnson, ¨Premier ministre britannique, à son retour de l’hôpital où il a été traité pour le Covid-19 et où il a passé plusieurs nuits en soins intensifs.

