Coronavirus : chefs et bénévoles cuisinent chaque jour 500 repas aux soignants

publié le 13/04/2020 à 11:50

Des initiatives solidaires fleurissent un peu partout en France, à l’image de ces centaines ce cuisiniers, ces chefs, parfois étoilés, qui ont vu leur établissement fermé par la crise du coronavirus et qui ont décidé de nourrir les soignants des hôpitaux.

A Arcueil, en région parisienne, le label Ecotable réunit une vingtaine de restaurateurs et dans un laboratoire. Dans cette grande cuisine, au sous-sol, deux chefs, masque chirurgical sur la bouche, travaillent à bonne distance l’un de l’autre. Concentrée, long couteau à la main, Bérangère Boucher prépare en quelques heures, plusieurs centaines de repas, selon les des arrivages. Cette trentenaire tient un restaurant japonais au centre de Paris, désormais fermé. Elle n’a donc pas hésité à se remettre derrière les fourneaux pour aider les soignants.

L’équipe est aidée par une brigade d’une dizaine de bénévoles, parmi lesquels Elodie, en formation auprès du chef étoilé Thierry Marx et dont les cours sont suspendus. De cette expérience, Bérangère Fagart, l’autre chef, y voit, la naissance d’un modèle d’entraide social, à long terme.

Chefs et bénévoles s'attellent en cuisine pour préparer 500 repas aux soignants chaque jour Crédit : Nicolas Burnens / RTL

500 repas livrés dans une quinzaine d'hôpitaux chaque jour

Les repas cuisinés sont emballés, puis entreposés dans la chambre froide. Tous, sont livrés directement dans une quinzaine d’hôpitaux parisiens. Chaque matin, Amadou, le livreur, vient chercher environ 500 repas, préparés la veille et les charge à l’arrière de sa camionnette frigorifique. Il faut faire vite, direction le périphérique pour une dizaine d’arrêts. Blouse, gants, charlotte et lunettes, un médecin pressé, surgit de la porte des urgences et récupère les repas. Ce geste de solidarité se répète, au fil des kilomètres.

Sur les réseaux sociaux, une récolte de fonds a permis, pour l’instant, de financer 10.000 repas pour les soignants, jusqu’à la fin du mois.